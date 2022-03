O otimismo de Kassab com a filiação de Eduardo Leite

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab assiste de camarote a agonia do PSDB nesse processo de despedida de Eduardo Leite da sigla.

O governador gaúcho perdeu as prévias presidenciais para João Doria, mas dá sinais de que não está disposto a deixar passar a oportunidade de disputar o Planalto. Leite filiou Ana Amélia Lemos ao PSD, uma de suas principais auxiliares no governo gaúcho.

Durante os últimos dias, Kassab e o governador gaúcho conversaram com frequência. O entrosamento com o governador gaúcho com o cacique do PSD otimista. Questionado se está confiante na filiação de Leite, Kassab responde com duas palavras: “Bastante otimista”.