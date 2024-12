O número que o Brasil precisa em dezembro para bater recorde de turistas

Em junho deste ano, o Radar noticiou que o ministro do Turismo, Celso Sabino, projetava que o Brasil quebraria em 2024 o seu recorde anual de turistas estrangeiros, registrado em 2018.

Para superar a marca histórica de 6.621.376 visitantes, o país terá que receber 654.235 pessoas neste mês de dezembro.

Nesta quinta, o Ministério do Turismo e a Embratur divulgaram os dados referentes aos onze primeiros meses de 2024, quando foram contabilizadas 5.967.141 chegadas.

O número é 12,9% maior do que o do mesmo período do ano passado e já superou o total de 2023, com uma folga de 58.800 viajantes.

Para bater a meta, será necessário alcançar neste mês um crescimento de 5,3% em relação aos 621.171 turistas que chegaram no Brasil em dezembro do ano passado.

Considerando os sucessivos aumentos mensais deste ano, a previsão do ministro tem grandes chances de se concretizar.

Publicidade