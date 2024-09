O número de candidatos que morreram após inscrição nas eleições municipais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quase 20 dias após o fim do prazo para o registro de pedidos de candidaturas para eleições municipais deste ano, os partidos registraram até o momento a morte de 25 dos 460.380 inscritos na Justiça Eleitoral. Foram 22 candidatos a vereador, dois a vice-prefeito e um a prefeito. Veja a lista completa aqui.

Em caso de falecimento, a substituição pode ser feita a qualquer momento. Se o pedido for indeferido, cancelado, casado ou houver renúncia, o prazo é de dez dias a partir do fato, podendo ocorrer até 20 dias antes do primeiro turno, marcado para 6 de outubro

Além das mortes, houve 3.596 desistências de candidaturas já homologadas na Justiça Eleitoral. E as legendas já cancelaram os pedidos de registro de 106 candidatos.

Pouco mais de 45% do total de inscritos (207.310) já foram autorizados a participar das eleições. E 1.113 foram indeferidos.

Na comparação com as últimas eleições municipais, os 25 falecimentos registrados até o momento ainda são bem menores que os 195 de 2020 e os 128 de 2016.