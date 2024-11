O novo braço-direito de Jader Filho no Minha Casa, Minha Vida

O Ministério das Cidades, chefiado pelo ministro Jader Filho, terá um novo secretário nacional de habitação, Augusto Henrique Alves Rabelo. Esta secretaria é que cuida do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O novo secretário atuou no assessoramento estratégico da pasta desde 2023, e foi funcionário de carreira na Caixa Econômica Federal por 17 anos, onde ocupou cargos gerenciais e de assessoramento nas áreas de relacionamento com entes públicos, relacionamento parlamentar e governança corporativa e societária.

No banco estatal, Rabelo esteve envolvido nos processos de implementação, melhorias e defesa de assuntos como o FGTS, o Minha Casa, Minha Vida e o Programa de Aceleração de Crescimento (Pac).

Além de ser servidor público federal da carreira de Especialista em Políticas Públicas, Rabelo é graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), possui especializações em Processo Legislativo, Gestão Empresarial e Gestão Pública de Cidades Inteligentes. Atualmente, cursa o mestrado profissional em Gestão Pública pela UnB, com a temática dedicada ao Minha Casa, Minha Vida.