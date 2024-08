O marqueteiro de Lula, Bolsonaro e o peixe que “morre pela boca”

No livro sobre a campanha de Lula em 2022, lançado nesta quinta-feira em um evento com a presença do presidente e de vários ministros no Museu Nacional da República, em Brasília, o marqueteiro Sidônio Palmeira revelou que pesquisas qualitativas da equipe do petista detectaram que era preciso expor “a real face” do ex-presidente Jair Bolsonaro e suas falas “absurdas”, que chocavam o público.

“Como diz o ditado popular, ‘peixe morre pela boca'”, resumiu o publicitário em Brasil da Esperança – O marketing nas eleições mais importantes da história do país.

“Enfrentamos um adversário especialista em cometer e dizer absurdos”, escreveu Palmeira, listando uma série de frases do ex-presidente sobre a Covid-19, mortos na pandemia, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e que insuflaram a violência política.

Segundo o publicitário baiano, as pesquisas identificaram que “o que mais chocava as pessoas sobre o adversário era ele próprio, com suas falas absurdas e desumanas”.

“Por outro lado, a estratégia de campanha do adversário iniciou o horário eleitoral com uma tentativa de apagar essa imagem de desumano, misógino e intolerante, tentando implantar a figura de um candidato comedido, de fala mansa, ultracristão; um estadista preocupado com o seu povo. Mostrar a real face do adversário se tornou imprescindível, já que uma parcela da população ainda vivia enganada pelo discurso do candidato falso patriota e falso cristão”, concluiu.