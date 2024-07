O investimento milionário do Carrefour em ONGs na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O grupo Carrefour Brasil vai investir 28 milhões de reais em projetos de cinco ONGs que atuam, em parceria com as comunidades amazônicas, no uso sustentável da terra e na recuperação da floresta.

Os aportes serão destinados ao Instituto Amazônia 4.0, que vai apoiar a construção de uma fábrica sustentável para pequenos produtores de cacau e cupuaçu. O Carrefour também vai destinar recursos a um projeto de restauração de 190 hectares por meio da produção de Café da empresa Idesam e a Imaflora, companhia que busca valorizar produtos de povos indígenas da Amazônia.

Há ainda investimentos para aperfeiçoar, em parceria com a MapBiomas, o monitoramento das mudanças na cobertura e uso da tecnologia por tecnologia de sensoriamento remoto. Por fim, os aportes vão auxiliar a The Nature Conservancy (TNC) Brasil a elaborar estratégias de combate ao desmatamento na cadeia de produção de carne bovina.