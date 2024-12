O investimento milionário de imigrantes em imóveis no Brasil em 2024

De janeiro a setembro de 2024, imigrantes investiram 283,2 milhões de reais na compra de imóveis no Brasil, de acordo com o Boletim da Migração de novembro. O documento é produzido mensalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Justiça e com base nos dados do Observatório das Migrações, o Obmigra.

Nos primeiros nove meses deste ano, nativos dos Estados Unidos lideraram os investimentos no mercado imobiliário, com 65,7 milhões de reais, seguidos de naturais da França, com 39,9 milhões, e da Itália, com 39,5 milhões.

Imigrantes da Alemanha investiram 29,7 milhões de reais, enquanto do Reino Unido gastaram 11,5 milhões em imóveis. Pessoas oriundas do Canadá e da República Tcheca também se destacam, com aportes acima de 6 milhões de reais.

Nesse período, o Rio de Janeiro foi o estado em que os imigrantes mais investiram em imóveis, com 125,2 milhões de reais, seguido por São Paulo, com 56,4 milhões, e Santa Catarina, com 23,2 milhões.

Ao investir no mercado imobiliário brasileiro, os estrangeiros podem solicitar a autorização de residência. O programa está regulamentado por uma Resolução Normativa de 2018, do Conselho Nacional de Imigração.