O inédito plano de integridade e combate à corrupção da PRF

Em uma iniciativa inédita dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal apresentou nesta quarta-feira o plano de integridade da instituição à Comissão Executiva do Programa de Integridade, com ações de combate à corrupção e de promoção a um ambiente de trabalho inclusivo e livre de assédio e discriminação, como o racismo.

Além de práticas de comportamento ético, o documento assume o compromisso institucional com a responsabilidade social e ambiental.

“Apresentar o plano de integridade para a Cepi é uma excelente oportunidade de evidenciar que a PRF vem avançando significativamente na governança pública pautada pela integridade, abrangendo medidas voltadas ao atendimento dos princípios de ESG, confiabilidade e transparência”, afirmou a coordenadora de Controle Interno da entidade, Ellen Rodrigues D’Andrea, durante cerimônia realizada em Brasília.