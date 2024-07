O inédito acordo entre Petrobras e CGU contra a corrupção

Pouco mais de dez anos após a passagem do furacão Lava-Jato, a Petrobras de Magda Chambriard vai assinar na próxima segunda-feira um Acordo de Cooperação Técnica com a CGU, com foco na prevenção e no combate à corrupção.

Inédita na estatal, a iniciativa foi da própria empresa e prevê ações conjuntas para aprimorar o controle interno e externo da petroleira. Bom sinal.

No âmbito do ACT, a companhia e a Controladoria-Geral da União também irão estabelecer procedimentos técnicos e operacionais entre as instituições, com o intercâmbio de informações, dados e tecnologias.