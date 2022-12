O impasse do chefe da transição de Tarcísio com o presidente do PSDB de SP

A recondução do presidente do diretório estadual do PSDB de São Paulo, Marcos Vinholi, à superintendência do Sebrae no estado parecia certa, até que um novo candidato entrou na jogada. O ex-presidente dos Correios e ex-deputado federal Guilherme Campos (PSD), que não se elegeu novamente para a Câmara em 2022, disputa o cargo e tem um aliado poderoso.

A eleição para a superintendência ocorreria na última terça, mas foi adiada por falta de quórum. Pessoas próximas a Vinholi receberam a informação de que Guilherme Afif Domingos, coordenador da transição do governador eleito Tarcísio de Freitas, articulou o esvaziamento da sessão. Segundo relatos de conselheiros do Sebrae, Afif teria telefonado para desmentir o apoio de Tarcísio a Vinholi, anunciado extraoficialmente nesta semana.

O PSDB defendeu a eleição de Tarcisio no segundo turno, inclusive, com o “apoio incondicional” do governador Rodrigo Garcia.

O imbróglio indica que o PSD de Afif ganha força no governo paulista. Eleuses Paiva foi um dos primeiros secretários estaduais anunciados e o cacique do partido, Gilberto Kassab, foi anunciado nesta quarta como secretário de Governo. Além disso, Tarcísio deixou sinais durante a campanha que Felício Ramuth não será um vice decorativo, e o próprio Guilherme Afif não deve interromper sua colaboração na transição do governo.