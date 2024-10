O giro de Simone Tebet e Haddad nos EUA para reuniões com investidores

Ministra do Planejamento e Orçamento e governadora do Brasil do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Simone Tebet fará um giro pelos Estados Unidos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana.

Os dois vão se reunir com investidores e integrantes do banco em Washington, DC.

Entrosada, a dupla batalha para convencer Lula a acatar a lista de medidas de ajuste fiscal da equipe econômica. Nos Estados Unidos, vão mostrar que o presidente tem compromisso com essa agenda.