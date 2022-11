O flerte de Valdemar com Zema e Tereza Cristina

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto já teve conversas com duas figuras importantes do campo bolsonarista que hoje estão distantes de seu partido. Recentemente, falou com Romeu Zema, o governador reeleito de Minas Gerais, e com a senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina.

O cacique do partido de Jair Bolsonaro quer atrair o governador mineiro, que já revelou a aliados o desejo de deixar o Novo. Cristina, hoje no PP, poderia sair da sigla, caso o partido resolva se unir ao União Brasil. A senadora não aceita dividir o mesmo ninho com Luiz Henrique Mandetta, seu adversário no estado.

As conversas são iniciais, mas a turma de Bolsonaro no PL está confiante de que a dupla poderá migrar ao partido.