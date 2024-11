O estado de saúde da ex-mulher do homem-bomba do STF

Ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, o homem que morreu tentando entrar com explosivos no STF, Daiane Dias segue internada no hospital, em Rio do Sul, depois de sofrer graves queimaduras durante um incêndio na casa do homem-bomba em Santa Catarina. O estado de saúde da mulher é delicado. Ela está entubada na UTI.

Daiane Dias foi retirada do interior da residência com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 100% do corpo. Num vídeo gravado por pessoas que a socorreram, ela aparece dizendo que temia ser presa e lamentando ter sido resgatada do incêndio. A suspeita é de que ela tenha iniciado o fogo.