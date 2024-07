O encontro entre Bolsonaro e Milei em Balneário Camboriú

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai se reunir neste fim de semana com o presidente da Argentina, Javier Milei. Os dois estarão em Santa Catarina para palestrar no CPAC Brasil, evento conservador realizado pelo Instituto Conservador Liberal, de Eduardo Bolsonaro.

Milei deverá chegar por volta das 21h do sábado no Aeroporto de Navegantes (SC), que fica a cerca de 35 quilômetros de Balneário Camboriú, onde acontecerá o evento. Neste horário, Bolsonaro estará participando de um jantar com empresários, na região do centro de convenções que sediará o CPAC.

Até esta sexta-feira, o ex-presidente ainda não sabia se seu encontro com Milei acontecerá ainda na noite do sábado ou na manhã do domingo — dia em que o argentino deixará o Brasil, às 19h.