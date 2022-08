O encontro de Simone Tebet com 500 mulheres em São Paulo

A convite da ambientalista Teresa Bracher, Simone Tebet vai participar na noite da próxima segunda-feira de um encontro sobre mulheres na política no centenário Club Homs, em São Paulo. Mais de 500 convidadas já confirmaram presença e o evento lotou.

Dentre os nomes esperados estão os de Luiza Trajano, Betania Tanure, Maria Stella Gregori e as líderes comunitárias Luciana Mazagão e Ligia Gonçalves dos Santos, da Liga Solidária.

Casada com Candido Bracher, ex-presidente do Itaú, Teresa é fundadora do projeto Documenta Pantanal e do Instituto Taquari Vivo.

No encontro, a presidenciável falará sobre o seu plano de governo e responderá a perguntas do público.