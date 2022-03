O encontro de Lula com funcionários da Petrobras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula, Gleisi Hoffman e ex-dirigentes da Petrobras durante as gestões petistas irão se reunir nesta terça-feira no Rio para discutir a política de preços dos combustíveis da estatal com integrantes da Federação Única dos Petroleiros.

Estarão no encontro o ex-presidente da Petobras na época de Lula, José Sergio Gabrielli, e Guilherme Estrella, ex-diretor de exploração e produção da empresa na época da descoberta do pré-sal.

“A reconstrução do Brasil passa pela reconstrução da Petrobrás e a mudança da atual política de preços dos combustíveis, retomando e ampliando o parque de refino e fábricas de fertilizantes, com o retorno da distribuição e da comercialização de derivados de petróleo”, disse o coordenador da FUP Dayvid Bacellar.