O encontro de Alexandre Silveira com agentes do mercado financeiro em SP

Giro VEJA - sexta, 12 de julho

Ramagem rebate PF e governo tenta incluir armas em 'imposto do pecado'

Ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) se manifestou nesta sexta-feira, 12, sobre as investigações da Polícia Federal sobre uma estrutura de espionagem ilegal no órgão. As investigações mostram uma gravação, de 2020, de uma conversa entre ele, o então presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno e um advogado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). As declarações de Ramagem e as tratativas do Ministério da Fazenda para incluir armas de fogo no chamado "imposto do pecado" são os destaques do Giro VEJA.