O duro conselho que Datena ouviu de Kajuru e decidiu ignorar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Familiares e amigos de José Luiz Datena, como o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), têm aconselhado o apresentador de TV a desistir da disputa pela prefeitura de São Paulo. A maior preocupação é com possíveis problemas de saúde decorrentes da pesada rotina de campanha eleitoral, com longas caminhadas e pouco controle sobre a alimentação.

Na terça-feira, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o deputado federal Aécio Neves fizeram uma reunião com Datena por videoconferência para dissuadi-lo de largar a disputa. Com um discurso de que o jogo ainda pode mudar a favor da candidatura tucana, acreditam ter conseguido.

Também pesa na decisão de Datena de seguir na eleição paulistana a vontade de calar as críticas de quem o chama de “eterno quase candidato”.