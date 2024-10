O desencanto de ministros de Lula com o próprio governo

A fala pública de José Múcio sobre projetos estratégicos do Ministério da Defesa travados no governo lavou a alma de outros ministros de Lula. Há um desencanto em alguns gabinetes com a condução do Planalto.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, por exemplo, submergiu. Desde a posse, espera alguma prioridade do Planalto para sua PEC da Segurança Pública, mas nada acontece.

“Está magoado, deu até uma sumida”, diz um colega.

Antes prestigiado por Lula, Geraldo Alckmin é outro que tem atravessado o deserto no governo, sem espaço para discussões sobre temas da sua área. Além de vice-presidente, o ex-governador de São Paulo comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“Nas reuniões, ele não fala. Parece ter desistido”, afirma um ministro.