O desempenho dos 16 deputados federais que disputaram o 2º turno

As eleições municipais contaram, neste domingo, com 16 deputados federais na corrida pela vitória no segundo turno. Contudo, apenas cinco deles, ou seja, menos de um terço, venceram a disputa.

São eles: Abílio Brunini (PL), em Cuiabá, Paulinho Freire (União Brasil), em Natal, Márcio Correa (PL), em Anápolis (GO), Naumi Amorim (PSD), em Caucaia (CE), e Ricardo Silva (PSD), em Ribeirão Preto (SP). No contexto do primeiro turno, em 6 de outubro, outros seis foram eleitos.

Curiosamente, de todos os 11 deputados federais eleitos, apenas um, Washington Quaquá, é filiado ao PT, partido do presidente Lula. Por outro lado, somente dois são do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (Abílio e Márcio Correa).

Aliás, a principal vitória de Bolsonaro neste domingo foi em Cuiabá. Lá, Abilio Brunini foi eleito derrotando Lúdio Cabral (PT). Além de Cuiabá e Natal, a direita também venceu em Aracaju (Emília Correa) e Campo Grande (Adriane Lopes), mas essas vitórias não alteram o resultado ruim para o ex-presidente.