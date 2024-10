O desempenho dos 16 deputados federais que disputaram o 2º turno

As eleições municipais contaram com 16 deputados federais no segundo turno da disputa neste domingo. Apuradas as urnas, menos de um terço dos parlamentares foram eleitos e terão que deixar seus mandatos na Câmara, em Brasília, a partir de 1º de janeiro do ano que vem.

São eles: Abílio Brunini (PL), em Cuiabá; Paulinho Freire (União Brasil), em Natal; Márcio Correa (PL), em Anápolis (GO); Naumi Amorim (PSD), em Caucaia (CE); e Ricardo Silva (PSD), em Ribeirão Preto (SP).

No primeiro turno, em 6 de outubro, outros seis deputados foram eleitos: Alberto Mourão (MDB), em Praia Grande (SP); Carmen Zanotto (Cidadania), em Lages (SC); Dr. Benjamim (União Brasil), em Açailândia (MA); Gerlen Diniz (PP), em Sena Madureira (AC); Hélio Leite (União Brasil) em Castanhal (PA); e Washington Quaquá (PT) em Maricá (RJ).

Dentre os 11 parlamentares vitoriosos, três são do União Brasil, dois do PL de Jair Bolsonaro, e dois do PSD de Gilberto Kassab, o grande vencedor das eleições municipais. O PT de Lula teve apenas um eleito, assim como MDB, PP e Cidadania.

Ao todo, segundo a Câmara, 73 deputados concorreram a prefeituras neste ano.

Nas disputas deste domingo, os 11 derrotados foram Alex Manente (Cidadania), em São Bernardo do Campo (SP); André Fernandes (PL), em Fortaleza; Capitão Alberto Neto (PL), em Manaus; Carlos Jordy (PL), em Niterói (RJ); Delegado Éder Mauro (PL), em Belém; Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo; Maria do Rosário (PT), em Porto Alegre; Mariana Carvalho (Republicanos), em Imperatriz (MA); Natália Bonavides (PT), em Natal (RN); Professor Alcides (PL), em Aparecida de Goiânia (GO); e Rosana Valle (PL), em Santos (SP).