O desafio de Geraldo Alckmin na transição

No PSB, a transição é vista como uma avaliação do potencial de Geraldo Alckmin. Se ele não for atropelado por Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante, ambos com funções importantes no processo, ele mostrará que terá, de fato, papel importante no governo — fugindo do temido papel de vice decorativo.

O vice-presidente tem conduzido com habilidade as conversas políticas dentro e fora do círculo pessoal de Lula. Petistas ouvidos pelo Radar dizem que a relação de Alckmin com Gleisi e Mercadante é boa e não deve sofrer abalos. A conferir.