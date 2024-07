O crédito milionário de banco alemão para drenagem em Porto Alegre

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo federal oficializou, nesta semana, que será o garantidor de um empréstimo de 100 milhões de euros — quase 600 milhões de reais — do banco alemão KfW para a Porto Alegre. O dinheiro vai ser usado para drenagem urbana, em especial dos arroios Moinhos, Guabiroba e Cavalhada.

A prefeitura trabalha para vencer toda a burocracia prévia à assinatura do contrato até o fim do ano. Depois que o financiamento for assinado, iniciam-se os processos para contratação de projetos e obras, para aí sim, começarem os desembolsos. Somente em 2025.