O constrangedor pedido de Marcos do Val a Pacheco e outros senadores

Com as contas bloqueadas por ordem de Alexandre de Moraes, do STF, o senador Marcos do Val achou um jeito inusitado de constranger Rodrigo Pacheco e outros colegas da Casa a defendê-lo.

Nos últimos dias, dizendo que estava passando fome, pediu dinheiro emprestado ao presidente do Senado e outros caciques como Davi Alcolumbre. Imagine a situação.

Um colega de Do Val, que não deu dinheiro, achou graça no pedido: “Ele defende tanto aquele Jair Bolsonaro. Bem que poderia pedir uma compra de mercado para o nosso colega Flávio”.

O senador bolsonarista foi alvo de uma operação da Polícia Federal recentemente, depois de usar as redes sociais para atacar Moraes e delegados da PF que investigam bolsonaristas nos inquéritos do Supremo. Moraes ordenou a suspensão da conta de Do Val no Instagram e ainda mandou bloquear em até 50 milhões de reais as contas bancárias do senador.