O conselho que Lula recebeu após o leilão do arroz

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula foi aconselhado recentemente a fazer uma limpa na Conab — um órgão controlado por petistas, diga-se –, depois do desastrado leilão do arroz que acabou anulado por evidências de irregularidades. “Ainda tem muita gente enrolada lá”, diz um auxiliar do presidente.

O próprio Lula admitiu, na semana passada que o negócio todo caiu por não cheirar bem. “Tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. E, depois, tivemos anulação do leilão porque houve uma falcatrua numa empresa. Por que eu vou importar? Porque o arroz tem que chegar na mesa do povo no mínimo a 20 reais o pacote de cinco quilos. Que compre a 4 reais um quilo de arroz, mas não dá pra ser um preço exorbitante”, disse Lula.

Até agora, dois integrantes do governo foram demitidos por causa do negócio. As investigações continuam na Polícia Federal e na CGU.