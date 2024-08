O avanço na negociação por um consenso no PL do mercado de carbono

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relatores do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono na Câmara, onde a proposta foi aprovada em dezembro do ano passado, e no Senado, Casa em que tramita atualmente, o deputado federal Aliel Machado (PV-PR) e a senadora Leila Barros (PDT-DF) se reuniram nesta terça-feira, em Brasília, para buscar consenso entre os textos das duas Casas.

Interlocutores dos dois disseram que eles avançaram e que o PL nunca esteve tão perto de ser aprovado no Senado, após meses de divergência. Agora, faltam “poucos ajustes” para que o acordo costurado por Rodrigo Pacheco saia.

Os dois relatores já reuniram todas as sugestões externas, do governo, da indústria, do agro, das comunidades indígenas. A expectativa é que o PL esteja pronto para ser votado na próxima semana ou na outra.