O avanço do PL em SC, um dos estados mais bolsonaristas do país

Partido do governador Jorginho Mello e do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL comandará, a partir de janeiro, noventa municípios de Santa Catarina. São cerca de 3,5 milhões de pessoas nessas cidades, o que corresponde a 46% da população total do estado que é de 7,6 milhões de pessoas, de acordo com o senso divulgado pelo IBGE, em 2022.

Para o governador, que também comanda o partido no estado, este crescimento é reflexo das ações de sua gestão. “A gente percebe que a população catarinense está alinhada às bandeiras e ao trabalho que o PL vem fazendo no estado. As pautas do conservadorismo, da família e da liberdade seguem mais vivas do que nunca e o resultado desta eleição é a prova disso”, diz Mello.

Na eleição deste domingo, o PL elegeu ainda 55 vice-prefeitos e 585 vereadores. A legenda já tem doze deputados estaduais, seis federais, dois senadores, além, claro, da vice-governadora e do governador.