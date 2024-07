O aumento de mais de 200% em eventos no primeiro semestre em SP

Nos primeiros seis meses deste ano, o total de eventos em São Paulo foi de 2.442, 201% a mais do que em 2023. Os dados são do Núcleo de Informação e Pesquisa do São Paulo Convention & Visitors Bureau e mostram que abril foi o mês mais movimentado no setor neste ano, com 613 eventos.

Entre janeiro e junho, mais de 34,6 milhões de pessoas participaram destes eventos, 200.000 a mais do que no mesmo período do ano passado. Em fevereiro, o mês com maior número de visitantes, São Paulo recebeu 15,8 milhões de pessoas em eventos.

“São Paulo está com grande destaque para o setor de eventos, tanto para sua vocação já bem estabelecida em congressos, feiras, exposições, simpósios e convenções, como também no mundo do entretenimento, com shows e concertos, além de grandes festivais nacionais e internacionais. Os segmentos se cruzam e se complementam, mas, cada vez mais, nota-se que o crescimento ocorre de forma independente”, De diz o presidente executivo do SPCVB, Toni Sando.