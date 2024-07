O articulador do aperto de mão entre Arthur Lira e Alexandre Padilha

“Exausto” após a votação da regulamentação da reforma tributária na Câmara, o deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo Lula na Casa, ainda reuniu energias para tentar promover a reconciliação entre um reticente Arthur Lira e o sempre sorridente Alexandre Padilha, no fim da noite de quarta-feira, na festa de aniversário de Elmar Nascimento.

Rompidos há meses, com direito a críticas públicas, o presidente da Câmara e o articulador político do Palácio do Planalto chegaram a dar um tímido aperto de mão protocolar, mas ficou só nisso.

A tentativa de reaproximação entre os dois foi acompanhada sob forte expectativa por quem estava perto da cena.

Guimarães conversava ao pé do ouvido com Lira, de quem é próximo, quando foi avisado sobre a chegada de Padilha, que estava em outra roda de conversas. Logo, o petista foi até o ministro da Secretaria de Relações Institucionais com um sorriso no rosto. O plano, no entanto, não se concretizou.