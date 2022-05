O apoio de ‘Luke Skywalker’ a Lula

No dia em que se celebra o “Dia de Star Wars” em todo o mundo, o ator Mark Hamill, intérprete do herói original da saga, Luke Skywalker, declarou há pouco o seu apoio ao ex-presidente Lula nas redes sociais.

Ps.: a data comemorativa, 4 de maio, é uma referência à célebre frase dos filmes “May the Force be with you” [“que a Força esteja com você], sonoramente semelhante a “May, the Fourth”.

No meio da tarde, Lula publicou nas redes uma montagem em que aparece com um sabre de luz e a frase “Que a força esteja com o Brasil!”.

Hamill compartilhou a postagem com um pedido de atenção aos brasileiros. “A Força é forte com esse aí”, escreveu, em inglês. “Desejando a Lula todo o melhor na sua nobre jornada”, complementou.

O ex-presidente fez questão de responder com mais uma referência à Guerra nas Estrelas. “Obrigado, Luk… Mark! Uma Nova Esperança está chegando”, escreveu o petista, citando o título de um dos filmes da trilogia original.

Continua após a publicidade