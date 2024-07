O apoio de Alckmin para Tabata arrecadar verba para campanha em SP

Além de participar de agendas da campanha de Tabata Amaral aos finais de semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem articulado jantares com a deputada e possíveis doadores da candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo.

Neste sábado, Alckmin estará na convenção do partido para oficializar a candidatura de Tabata.

O evento também deverá contar com a presença de figurões do partido, como o presidente nacional, Carlos Siqueira, o ex-governador de São Paulo e atual ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e o prefeito do Recife, João Campos, que é namorado da deputada.