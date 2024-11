O acordo que Hugo Motta busca com Antonio Brito pelo apoio do PSD

Com a eleição encaminhada depois de receber apoio de Arthur Lira (PP-AL) e de partidos que somam mais de 340 deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) concentra esforços em negociações com Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA) que levem à retirada das duas candidaturas dos baianos e o transformem em “nome de consenso”.

Nas conversas a portas fechadas, Motta e Brito vêm lapidando um acordo que garanta ao PSD a preservação, no biênio iniciado em 2025, dos cargos que a sigla tem hoje na Mesa Diretora e nos corredores de comissões.

Atualmente, o PSD ocupa a terceira secretaria da Câmara, com Júlio César Lima (PI) — responsável por autorizar o reembolso de passagens aéreas, inclusive internacionais, e analisar os pedidos de licença e a justificativa de faltas — e preside as comissões de Minas e Energia, com Júnior Ferrari (PA), e de Turismo, com Paulo Litro (PR).

“Ponderei à bancada que, se nós dialogarmos com o presidente Arthur Lira e com o candidato do presidente Arthur Lira, Hugo Motta, a fim de manter as proporcionalidades que o PSD tem na Casa, nós voltaremos à bancada para dialogar se a bancada deseja manter a candidatura ou se há algum tipo de mudança”, declarou Brito na última terça-feira.