O aceno de Lula à Palestina no seu discurso na Assembleia Geral da ONU

O presidente Lula iniciou há pouco seu discurso na sessão de abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, cumprimentando de forma protocolar o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e cada um dos chefes de Estado e de governo e delegados e delegadas presentes. Na sequência, fez uma menção especial à delegação da Palestina, que está presente pela primeira vez no evento.

“Dirijo-me, em particular, à delegação palestina, que integra pela primeira vez esta sessão de abertura, mesmo que ainda na condição de membro observador”, declarou o brasileiro, sendo bastante aplaudido. A primeira-dama Janja da Silva apareceu na transmissão sorrindo bastante, sentada ao lado do chanceler Mauro Vieira e à frente dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

“Eu quero saudar a presença do presidente Mahmoud Abbas, aqui presente”, complementou Lula.

No último dia 10 de maio, a Assembleia Geral da ONU aprovou, com o apoio de 143 países, entre eles o Brasil, uma resolução que concede “direitos e privilégios adicionais” à Palestina e apela ao Conselho de Segurança que reconsidere favoravelmente o seu pedido de adesão plena à organização.