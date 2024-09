Nunes vai explorar áudios criminosos de Marçal no horário eleitoral em SP

Candidato mais impactado pelo avanço de Pablo Marçal na disputa eleitoral em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes decidiu lançar uma ofensiva no horário eleitoral para impactar os eleitores da base dele que se impressionaram, nas últimas semanas, com o ex-coach. O passado de crimes do adversário é matéria-prima do material de campanha.

A peça tem 30 segundos e convida os eleitores a conhecerem “melhor” o passado de Marçal buscando na Internet detalhes da investigação que flagrou o candidato envolvido num esquema de fraudes bancárias.

“Gente, vamos conhecer melhor o Pablo Marçal? Digite no Google aí: áudio Marçal Polícia Federal”, diz a locutora. “A gente tem que conhecer o passado de todo mundo. Vamos conhecer o passado do Marçal”, segue a narradora.

Seguindo a recomendação do comercial, o eleitor vai chegar aos grampos autorizados pela 11ª Vara de Justiça Federal de Goiânia em 2005, como revelado pelo UOL. Marçal conversa com o pastor Danilo Oliveira, líder da quadrilha que disparava e-mails a usuários para capturar dados e realizar as fraudes bancárias. Marçal era o encarregado de “capturar os emails” das vítimas.

“To capturando aqui, chefe”, diz Marçal ao pastor numa das conversas flagradas pela polícia. “Negócio tá bom. Negócio aqui em casa tá bom. Capturei hoje o dia inteiro”, segue Marçal.