Nunes e Tarcísio se reúnem com 35 prefeitos de SP na sede do governo

À convite do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito e candidato à reeleição na cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve presente nesta quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, em uma reunião com 35 prefeitos da região metropolitana da capital paulista.

A reunião teve o objetivo de reforçar o apoio dos prefeitos a Nunes no segundo turno das eleições municipais contra Guilherme Boulos (PSOL), e a atuação do grupo, principalmente, nas divisas entre os municípios com a cidade de São Paulo.

Dos 39 municípios que compõem a região metropolitana, quatro não foram representados no evento.

Estiveram presentes os representantes das cidades:

Arujá;

Barueri;

Biritiba Mirim;

Caieiras;

Cajamar;

Carapicuíba;

Cotia;

Embu;

Embu-Guaçu;

Ferraz de Vasconcelos;

Francisco Morato;

Franco da Rocha;

Guararema;

Guarulhos;

Itapecerica da Serra;

Itapevi;

Itaquaquecetuba;

Jandira;

Juquitiba;

Mairiporã;

Mogi das Cruzes;

Osasco;

Pirapora do Bom Jesus;

Poá;

Ribeirão Pires;

Rio Grande da Serra;

Salesópolis;

Santa Isabel;

Santana do Parnaíba;

Santo André;

São Caetano do Sul;

São Lourenço da Serra Suzano;

Suzano;

Taboão da Serra;

Vargem Grande Paulista.