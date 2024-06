Nunes diz que só anunciará vice após conversa com todos os partidos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta sexta-feira que ainda não irá escolher o vice para as próximas eleições de outubro. Na prefeitura, ele almoçou com o governador Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro e o Coronel Mello Araújo, favorito do ex-presidente para compor a chapa de Nunes na tentativa de reeleição.

“Nós não vamos decidir o vice agora. O coronel Mello tem a indicação e a simpatia do presidente Bolsonaro e também do governador Tarcísio, a questão da discussão do vice vai ser em um momento em que a gente vai poder conversar com todos os partidos, ter o apoio dos outros partidos”, disse Nunes.

“Inclusive, está muito claro para todo mundo aqui que é fundamental até porque tem outros pretendentes, a gente precisa conversar com os outros pretendentes, dizer a decisão que será tomada, muito possivelmente, a gente está tentando ver se faz isso até o final da semana que vem para poder conversar com os demais partidos”, seguiu.