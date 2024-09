Novo estudo promete melhorar tratamento de câncer de pulmão e endometriose

Duas empresas do ramo da saúde, a Johnson & Johnson MedTech Brasil e o Instituto de Pesquisa e Educação (IPE) da Hapvida NotreDame Intermédica, farão um estudo em conjunto sobre a jornada de diagnóstico e tratamento de pacientes com endometriose e câncer de pulmão no Brasil.

Com base na análise de um banco de dados que contém mais de 9 milhões de pacientes, a pesquisa avaliará os processos atuais que acompanham todo e a condução do cuidado para estas duas condições de saúde, considerando os sintomas iniciais, diagnóstico, tratamento e acompanhamento a longo prazo.

Em relação à endometriose, o objetivo é aprimorar toda a linha de cuidado desenvolvido pela Hapvida, voltada ao acompanhamento de pacientes durante toda a jornada de tratamento, permitindo a assistência da equipe multidisciplinar no momento certo e a redução de complicações pós-cirúrgicas.

Já no contexto do câncer de pulmão, o intuito é construir um modelo preditivo que, apoiado em ciência de dados, identificar fatores de risco e garante diagnósticos precoces da doença.

De acordo com as empresas envolvidas no estudo, a análise do banco de dados permite a identificação de padrões que podem não ser aparentes em métodos tradicionais.

Os primeiros resultados do estudo são esperados para o último trimestre de 2024.