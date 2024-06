No Maranhão, Silvio Almeida vai discutir combate à tortura nas prisões

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, vai participar logo mais, às 9h, de uma reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério de Justiça e Segurança Pública, que será realizada no Tribunal de Justiça do Maranhão, em São Luís.

Durante o encontro, os integrantes do órgão discutirão estratégias de prevenção e combate à tortura nas prisões brasileiras e a inspeção no Complexo Penitenciário Pedrinhas, realizada na capital maranhense nesta segunda-feira por uma comitiva do MDHC, comandada pela secretária-executiva da pasta, Rita Oliveira.

O colegiado também vai analisar as medidas cautelares impostas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2013.

Almeida tem liderado as chamadas Caravanas dos Direitos Humanos, com o objetivo de propor soluções, levar apoio e compartilhar a responsabilidade dos agentes públicos no sistema prisional do país.