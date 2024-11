No Egito, ministro alerta para desafios da crise climática no Brasil

O ministro das Cidades, Jader Filho, está no Cairo, no Egito, participando do 12º Fórum Urbano Mundial. Em sua primeira participação no evento, nesta terça-feira, ele afirmou que pelo menos 66% dos municípios brasileiros não estão preparados para enfrentar os desafios da crise climática. “Esses desafios são ainda mais críticos para as favelas e comunidades vulneráveis”, comentou o ministro.

“A emergência climática exige ações do Ministério das Cidades: precisamos habilitar nossas cidades a serem não apenas mais sustentáveis e verdes. Temos um programa que leva esse nome justamente para promover infraestruturas verdes e soluções baseadas na natureza. Temos também programas de mobilidade urbana, com estímulo à eletrificação e a opções de mobilidade ativa. Temos programas de drenagem urbana e de resíduos sólidos”, acrescentou.

Ele também destacou a informação de que o governo federal já contratou mais de 1,1 milhão de imóveis do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, superando em menos de dois anos metade da meta de 2 milhões de contratações até 2026, estabelecida pelo presidente Lula.

Além disso, para refutar a imagem de um Brasil “rural” no exterior, o ministro explicou ao público do evento que a parte urbana do país ocupa pouca parcela do território brasileiro, mas que é neste espaço em que vivem mais de 80% da população nacional.