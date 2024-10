No 2º turno, PT doou 10 vezes mais para Boulos do que Nunes recebeu do MDB

No segundo turno da campanha para as eleições municipais em São Paulo, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, recebeu mais 15 milhões de reais do PT, partido da vice, Marta Suplicy, três dias depois de os eleitores irem às urnas.

A direção nacional da legenda já havia doado 29,15 milhões em setembro. O PSOL, por sua vez, injetou 1 milhão na semana passada na campanha do deputado federal, além dos 35 milhões já repassados no primeiro turno. Todos os recursos saíram do fundo eleitoral das siglas.

Só o valor transferido pelo PT para Boulos desde a votação do último dia 6 é dez vezes maior do que o enviado neste segundo turno pelo MDB para a campanha do prefeito Ricardo Nunes à reeleição, 1,5 milhões de reais — oriundo de dez doadores à direção nacional da legenda.

No primeiro turno, o partido repassou 15 milhões para a campanha. Já o PL, sigla do vice na sua chapa, Mello Araújo, transferiu 17 milhões para a campanha.

No total de receitas registradas até o momento, Boulos têm à disposição 81,1 milhões de reais, quase 75% a mais que os 46,4 milhões recebidos por Nunes.