No 2º turno, prefeito que foi baleado há 9 dias vota em cadeira de rodas

Baleado em um atentado há nove dias, o prefeito Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), de 72 anos, foi de cadeira de rodas votar neste domingo, um dia depois de ter alta hospitalar.

Candidato à reeleição, ele disputa o segundo turno contra Engenheiro Daniel (União Brasil), que obteve 48,98% dos votos válidos no último dia 6. Aprígio recebeu 25,93%.

O prefeito registrou seu voto na urna eletrônica por volta das 12h40, na Escola Estadual Domingos Mignoni, acompanhado de sua esposa, Luzia Aprígio, filhas, netos e também de seu candidato a vice, o deputado estadual Eduardo Nóbrega.

Aprígio foi submetido na sexta-feira a uma cirurgia para retirar estilhaço de bala de fuzil do seu corpo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e segue sob cuidados médicos em sua casa.

“Voltar aqui para votar é mais do que um dever, é uma vitória da fé e da resistência. Agradeço o apoio e a força que recebo de todos vocês e reafirmo meu compromisso com uma Taboão da Serra mais forte e desenvolvida”, declarou o prefeito.

Sobre o atentado do último dia 18, ele disse estar confiante no trabalho das polícias “e também na justiça de Deus”. “Eu sou um milagre e agradeço ao povo de Taboão pelo carinho, orações e todas as mensagens que recebi”, comentou.