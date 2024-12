Nísia Trindade diz que CPF será número único no SUS a partir de fevereiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou em conversa com o deputado Júlio Lopes (PP-RJ) que, até fevereiro de 2025, sua pasta vai implantar o CPF como número único no SUS.

De acordo com o parlamentar, essa notícia trará grande alívio para a população, principalmente para o registro do cidadão no Sistema Único de Saúde e na distribuição dos medicamentos de alto custo.

Os dois conversaram depois de participarem da reunião em que o Ministério da Saúde e a prefeitura do Rio de Janeiro firmaram acordo para que os hospitais federais do Andaraí (HFA) e Cardoso Fontes (HFCF) passem à administração municipal.

“Essa notícia (sobre o CPF como número único) vai tirar do cidadão aquela necessidade de andar com mais de 20 documentos para provar que ele é ele mesmo, gerando um grande avanço para a saúde da população brasileira”, afirma Júlio Lopes.

“Vale lembrar que o TCU tem uma súmula em que admite que um investimento de 7 bilhões de reais para a implantação do sistema para ter o CPF como número único de todos os registros e monitoramento de despesas economizaria 20 bilhões de reais”, diz.

Publicidade