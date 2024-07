Nascido em Olinda, MIMO Festival terá nova edição em cidade portuguesa

O MIMO Festival, que nasceu em Olinda há 20 anos e já reuniu mais de 2 milhões de espectadores em 60 edições realizadas no Brasil e na Europa, vai retornar neste mês à cidade de Amarante, em Portugal.

Entre os dias 19 e 21, o evento terá uma apresentação do maestro e violoncelista Jaques Morelenbaum, ao lado do cantor e compositor brasileiro radicado em Portugal Fred Martins e da cantora portuguesa Joana Amendoeira, em um concerto inédito que funde a bossa nova com o fado.

A energia do Carnaval de Salvador também estará presente nas ruas de Amarante com um show no palco principal e um cortejo do Bloco Ilê Ayê, que está comemorando 50 anos.

O sanfoneiro, cantor e compositor pernambucano Dominguinhos (1941-2013) será homenageado com um concerto de Flavia Bittencourt, batizado de “Todo Domingos”.

Com curadoria de Lu Araújo, idealizadora do evento, o MIMO Festival conta com o patrocínio da Embratur e apoio do Município de Amarante.