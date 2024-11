Na Abin, Ramagem usou e-mail pessoal para municiar Bolsonaro contra o TSE

Quando era diretor-geral da Abin, o hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) usou uma conta identificada pelo seu e-mail pessoal para editar um arquivo de Word com orientações que, segundo a Polícia Federal, municiaram o então presidente Jair Bolsonaro para uma live em 29 de julho de 2021 com ataques ao TSE e às urnas eletrônicas.

Com base em provas compartilhadas a partir do inquérito que apura a existência de uma organização criminosa na Agência Brasileira de Inteligência, a PF afirmou ter identificado “ações diretas” de Ramagem “no planejamento e execução de medidas para desacreditar o processo eleitoral brasileiro”.

O usuário com nome começando em “aramagem” foi responsável pela última modificação no arquivo de Word, em 27 de julho de 2021, dois dias antes da live de Bolsonaro. “Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do Sr. no primeiro turno”, diz um trecho do documento.

“A urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. Estas questões que devem ser massificadas. A credibilidade da urna já se esvaiu, assim como a reputação de ministros do STF”, continua.