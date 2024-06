Mulheres são detidas distribuindo jornal do PSOL contra Nunes em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mulheres foram detidas nesta quarta-feira distribuindo o mesmo jornal com conteúdo difamatório que levou a Justiça a ordenar buscas no diretório do PT em São Paulo — a decisão foi revogada após o Partido dos Trabalhadores se comprometer a entregar o material impugnado em um Cartório Eleitoral.

Segundo informações de um policial da 63ª Delegacia de Polícia, as detidas chegaram no local por volta das 10h50 desta quarta-feira. A distribuição do material ocorreu em São Miguel Paulista, em frente à estação de trem.

Aliados de Ricardo Nunes afirmam que o jornal, que teve a circulação impugnada após representação do MDB por propaganda eleitoral antecipada, tem o CNPJ do PSOL, de Guilherme Boulos, apesar da ordem de busca ter sido expedida para o endereço do PT.

Confira vídeo da distribuição dos jornais:

Continua após a publicidade