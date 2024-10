Mulher tira a roupa no Palácio do Planalto e recebe atendimento médico

Uma mulher em aparente surto tirou as roupas na recepção no térreo do Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira, antes de um evento que aconteceria no segundo andar do prédio, com a participação do presidente Lula.

Fotografias da cena mostram que a mulher ficou apenas de saltos e foi abordada por um agente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.

Segundo a Secom, a mulher estava sem documento de identificação, falando e agindo de forma incoerente, e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no Planalto.

Na sequência, foi encaminhada para atendimento médico.