Mudar composição do STF ‘é impensável’, diz Michel Temer

Atualizado em 11 out 2022, 17h42 - Publicado em 11 out 2022, 17h25

Jair Bolsonaro, como o Radar mostrou, sinalizou que irá abandonar o discurso sobre a mudança no número de cadeiras no STF — pelo menos durante a campanha, já que o tema tira votos dele –, mas o tema continua repercutindo entre importantes lideranças do país.

Michel Temer, uma voz frequentemente ouvida por empresários e investidores internacionais, considera um grande erro do presidente tentar interferir politicamente na Corte.

“É impensável mudar o número de ministros do STF. Qualquer alteração neste sentido somente criaria problemas ao país”, diz Temer.