MPF fiscaliza código-fonte da urna eletrônica e sistemas eleitorais do TSE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Representantes do MPF realizam, nesta semana, uma inspeção do código-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais do TSE.

O procedimento começou nesta segunda e termina nesta terça-feira. “A inspeção tem como objetivo garantir transparência e a fiscalização por parte de entidades legitimadas do sistema eletrônico que assegura eleições rápidas e seguras no país”, diz o TSE.

Cinco especialistas das Secretarias de Tecnologia da Informação e de Perícia, Pesquisa e Análise do MPF estarão no TSE, das 9h às 18h, para avaliar a codificação desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia de Informação do tribunal.