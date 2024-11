MPF abre inquérito por medidas de reparação no caso Favela Nova Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de completar, em outubro, 30 anos, o caso da chacina na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no Rio, virou objeto de um inquérito civil aberto pelo MPF.

O procedimento é um desdobramento de outra apuração que acompanha o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Favela Nova Brasília sobre a responsabilidade internacional do Brasil no caso.

No inquérito em questão, o MPF tratará do “direito à educação e segurança pública em favelas: medidas de reparação”.

No dia 18 de outubro de 1994, policiais do Rio executaram treze pessoas, incluindo adolescentes, durante uma operação policial na Favela Nova Brasília. Nessa mesma incursão, três jovens, duas delas adolescentes, foram vítimas de atos de tortura sexual por parte de agentes policiais. No dia 8 de maio de 1995, no mesmo local, outras treze pessoas também foram mortas numa operação policial.