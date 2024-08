MP pede que TCU se junte ao governo no combate aos incêndios florestais

O Ministério Público apelou para que o TCU acompanhe a atuação do governo federal e de órgãos ambientais no combate aos incêndios florestais que atingem o país há cerca de um mês.

No requerimento apresentado ao Tribunal, o promotor Lucas Rocha Furtado conclamou uma “força tarefa” do TCU em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, Ibama e Polícia Federal no sentido de acompanhar a atuação e promover a agilidade, eficiência e eficácia dos órgãos públicos posicionados na linha de frente do enfrentamento às queimadas.

De acordo com o MP, o Brasil passou por período de destacado descaso do governo federal com a questão ambiental, se referindo ao período da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Contudo, segundo o promotor, o momento agora é “esperança e confiança”.

Ele justificou o requerimento com base na gravidade do momento vivido pelo país e na dúvida se a Administração Federal encontra-se equipada à altura do problema que precisa enfrentar “após tantos anos de descaso”.

Ainda, o MP pediu que o TCU apure se alguém obteve lucro ou outras vantagens econômicas diante da situação dos incêndios florestais.